Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a goelada sofrida (6-1) frente ao Sp. Braga:

«Não temos justificação [para uma derrota com números tão expressivos na segunda parte]. Propusemos-mos a dividir o jogo, vir à procura do jogo, noutras circunstâncias viemos com muitas cautelas defensivas, hoje surpreendemos, estivemos muito bem no primeiro tempo, com muita entreajuda, eliminando a criatividade do Sp. Braga. Tivemos bons posicionamentos, boas coberturas e isso no segundo tempo desapareceu, com falta de concentração e três golos sofridos em onze minutos. Não estivemos bem, e quando assim é, com a qualidade que o Braga tem, corremos o risco de sofrer resultados destes».

«Não vou individualizar, mas no segundo tempo a ideia era a mesma, trabalhar em 4x4x2, foi bem interpretado no primeiro tempo, no segundo não foi, as coberturas. Se repararem, quando descamba, descamba do outro lado, longe de mim, com a inexperiência e eu a não poder ajudar. O Braga vira o jogo com golos muito facilitados, muito consentidos, e depois fomos desmoronando.

«Não gostei nada do segundo tempo, no que é a entreajuda, a humildade, a responsabilidade individual nos duelos, deixa-me muito insatisfeito. É futebol temos de aprender com os erros, para não voltar a repetir. Não se pode abordar a competição com a leviandade que abordámos o segundo tempo».

[Alerta para o jogo da Taça de Portugal, mesmo sendo no Algarve?] «Cada jogo tem a sua história. Esta falta de atitude competitiva no segundo tempo não serve só com o jogo para a Taça com o Braga, serve já para o próximo jogo com o Chaves».