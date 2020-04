Raul Silva é uma das figuras do Sp. Braga. O defesa-central aceitou viajar no tempo e recuperou memórias da juventude, revelou o jogador mais talentoso com quem jogou e fez uma promessa caso os bracarenses sejam campeões nacionais.



Aos 18 anos, o futebolista brasileiro confessou ter temido pela própria vida quando foi assaltado, tendo ficado sem uma mochila.



«A voltar para casa numa carrinha, entraram dois casais e passados dois minutos anunciaram um assalto. Roubaram-me a mochila e tudo a todas as pessoas que estavam lá dentro, ameaçaram que nos matavam a todos se não déssemos tudo. Foram dez minutos em que temi pela minha vida. Tinha 18 anos e nunca mais me vou esquecer», relatou, em declarações ao site do clube minhoto.



Raul Silva elegeu Danilo, capitão do FC Porto, como o futebolista mais talentoso com quem jogou. Os dois coincidiram no Marítimo na época 2014/15.



«Gostei muito de jogar com o Danilo do FC Porto. Ele facilita muito o jogo, a bola vem sempre boa, dá sempre opção de passe», disse.



Por último, o jogador de 30 anos fez uma promessa aos adeptos bracarenses. «Prometi que se o SC Braga for campeão vou tatuar o Bom Jesus no meu corpo. Sou muito católico e, caso aconteça, vou fazer isso para agradecer a Deus e para ficar registado esse momento importante da minha carreira. Sinto que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo», prometeu.