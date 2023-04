Declarações de Ricardo Soares, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota do Estoril frente ao Sp. Braga por quatro bolas a uma:

«Acho que defrontámos uma excelente equipa, que está a fazer um grande campeonato. É uma equipa muito bem orientada, tem muita qualidade individual, os jogadores a qualquer momento fazem a diferença, transformam um lance normal num lance de perigo. Na primeira parte não cometemos faltas porque temos de ser seguros do nosso jogo. Fizemos uma excelente primeira parte, saímos bem em transição e na primeira vez que o Braga sai em transição faz o golo num lance em que pedimos falta. Depois entrámos bem no jogo na segunda parte, fizemos o empate, o jogo estava equilibrado, há mais uma falta de um jogador que devia ter sido expulso».

«Com o jogo equilibrado há um penálti que me deixa muitas dúvidas, e ficámos fora do jogo. O resultado é claramente exagerado. Estou triste pelos meus jogadores, mas seguro que é este o caminho, estamos cada vez mais intensos. Há equipas que param o jogo com faltas, e há equipas que param o jogo com organização».

[O que faltou à sua equipa?] «Não consegui aquilo que gosto da minha equipa, jogar de forma agressiva com bola, por duas razões. Primeiro porque jogámos contra uma excelente equipa, a qualidade do Braga. Depois, porque sou treinador do clube, não sou mágico; mágico é o meu clube. Isso é no café ou no sofá, dizer que faço e aconteço. Sou treinador de futebol; com muito gosto».