Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a duas bolas com o Gil Vicente:

«Obviamente que condiciona bastante a expulsão. Enquanto tivemos onze jogadores o jogo estava controlado. Mesmo com 2-0 o Gil Vicente não conseguia pressionar. Depois há o lance do Viana, em que acho que há um penálti antes por mão na bola, mas a partir daí o jogo muda um pouco. Tentámos ter dois alas na mesma no jogo, tiramos o André Horta, um dos médios, para continuar a sair e podíamos ter feito mais um golo. No fim acaba por ser um pouco ingrato mas o futebol é assim»

[David Carmo ganha espaço] «Tinha vindo a evoluir como todos os outros, é um jogador da casa no qual temos esperança. Tem um potencial muito grande e vai, certamente, crescer no futuro».

[Desafio após não ganhar a primeira vez?] «Os jogadores estão há muito no futebol. Queremos trabalhar da mesma maneira, a preparação do próximo jogo vai ser sempre a mesma. O futebol é mesmo assim, reflete aquilo que venho a dizer há várias semanas. Está tudo controlado e, de repente, uma má receção muda completamente um jogo».

[Preparação do próximo jogo, com o Benfica?] «Da mesma maneira. Temos exercícios para fazer no treino, vamos observar o adversário como sempre, da mesma forma. Foi um empate, sim senhor, a meu ver injusto, mas não há muito a fazer. Vamos estar preparados para o próximo jogo».