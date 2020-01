Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, pretende equilibrar o plantel no que ao número de jogadores diz respeito. O técnico, que se estreia este domingo em casa frente ao Tondela, abordou a temática do mercado, referindo que se vão registar saídas no decorrer do mercado de janeiro, não se perspetivando que sejam contratados reforços.

«Em janeiro vai haver saídas e não entrará ninguém, a não ser que haja uma oportunidade de negócio, e há uma equipa B. Podemos equilibrar é o número para criar competitividade. Queremos aumentar a qualidade do treino e depois do jogo. É importante que os jogadores se sintam felizes. É difícil para um jogador manter a motivação quando nunca entra nas contas e prefiro ir buscar jogadores à equipa B do que deixar jogadores infelizes», referiu.

Na sua estreia o Sp. Braga conseguiu a vitória mais robusta da época (1-7), mas o técnico assegura que «foram apenas três pontos», revelando que «a semana de trabalho foi igual» para o plantel. «Sabemos que os adversários vão-nos conhecendo melhor e hoje se jogássemos com o Belenenses teríamos outros problemas. Foi um dia perfeito e os jogadores têm noção disso», frisou, acrescentando que «certos movimentos não saíram» ainda como esperado.

Frente ao Belenenses André Horta ficou fora da convocatória por opção. Rúben Amorim adiantou que o médio está convocado para este jogo, realçando a qualidade do plantel. «É de realçar a qualidade do plantel e gostei do comportamento dos que ficaram de fora. Todos sabem que podem passar de não convocados a titulares», vincou.

Em relação ao jogo com o Tondela, o treinador espera dificuldades. «É a terceira melhor equipa a jogar fora, em oito jogos ganhou quatro e empatou dois. É muito forte nas transições, tenta construir com ideia, jogadores fortes no espaço, como o Murillo, e bons jogadores no meio. Não devemos focar-nos muito no adversário, mas sim na nossa ideia. Vai criar-nos dificuldades no plano tático como criámos ao Belenenses», finalizou.

O jogo entre o Sp. Braga e o Tondela está agendado para as 20horas deste domingo no Estádio Municipal de Braga.