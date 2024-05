Rui Duarte diz que o Sp. Braga tem de ganhar «seja como for» frente ao Casa Pia, num jogo da 32.ª jornada da Liga, para continuar a lutar pelo terceiro lugar. Depois da derrota na Luz, os bracarenses perderam terreno para o FC Porto, que joga este sábado. Precisam, portanto, de vencer.

«Temos que estar focados completamente neste jogo, é importantíssimo ganhar amanhã [domingo]. Temos que perceber as características do jogo e a sua envolvência, é claramente uma final que temos que agarrar com unhas e dentes», referiu, em conferência de imprensa.

O técnico reforçou várias vezes a importância da equipa minhota somar os três pontos diante do Casa Pia.

«Temos que concentrar todas as nossas energias neste jogo, dar um passo em frente, é importantíssimo ganhar seja como for»,sublinhou.

Rui Duarte assumiu que a derrota do Vitória de Guimarães em Vila do Conde «não alterou nada» da preparação do jogo do Sp. Braga.

«Nem falámos sobre isso. Temos que fazer o nosso, não há outro caminho. Se estivermos a pensar noutras coisas, vamos espalhar-nos ao comprido. O Casa Pia é uma equipa muito competente e não vale a pena pensar noutras coisas», garantiu.

Rui Duarte considerou também que já vê o seu cunho na equipa «em algumas situações».

«A nível do processo ofensivo na Luz já se viu alguma coisa, sem bola tranquila e organizada e agressiva defensivamente. Mas, é curto ainda. Temos que ser mais consistentes mais tempo no jogo porque o futebol é sempre um processo evolutivo, não podemos estagnar. A aceitação das nossas propostas tem sido incrível, fico feliz por estarem empenhados em cumprir o que lhes propomos, são bons sinais e boas energias para amanhã [domingo]», referiu.

Juntamente com o Sporting de Braga, o Casa Pia é a equipa do campeonato que fez mais pontos fora do que em casa (21/14), sendo que os minhotos têm, nesta altura, mais um jogo como visitante do que os casapianos.

«Revela o que o Casa Pia tem vindo a fazer, não só este ano. É uma equipa defensivamente muito competente, joga bem no erro do adversário e, se não sofre golos, está mais próxima de discutir o jogo. Têm uma identidade muito própria, fácil de identificar, mas é difícil de se jogar contra», concluiu.



Victor Gómez é ausência confirmada na equipa do Sp. Braga para a receção ao Casa Pia, agendada para as 18h00 deste domingo.