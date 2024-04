Declarações de Rui Duarte, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-3) na receção ao Arouca, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[O que falhou?] «Sobretudo a primeira parte. A nossa abordagem ao jogo não foi a melhor, falta de agressividade, poucas faltas, setores muito distantes uns dos outros, não conseguimos ser uma verdadeira equipa no processo defensivamente e ofensivamente não conseguimos produzir ações que nos levasse a golo, o que nos enervou. O Arouca foi bastante eficaz, leva-nos para uma situação difícil, em que tivemos de arriscar. Foi o que fizemos, tivemos situações de golo, uma delas até golo, não percebo porque é que o árbitro apita quando não há falta, podíamos fazer golo ainda cedo, o que ia galvanizar a equipa. Mas, não foi por isso que perdemos, naquilo que são os meus três ou quatro duas aqui assumo a responsabilidade, não sou de me esconder, tenho de arranjar soluções condizentes com a história do Braga. Dos jogos que eu vi, principalmente hoje, talvez tenha sido a pior primeira parte dos últimos temos».

[Como foi a semana, com muito ruído em torno do clube?] «Não foi fácil, obviamente que não tentamos chegar aqui e mudar tudo abruptamente. Trabalhámos alguns processos simples que acho que nos dariam alguma estabilidade defensiva, mas não correu bem. Isso enervou a equipa, mas penso que nos conseguimos manter afastados do ruído exterior, senti a equipa bem, trabalhámos bem a parte estratégica. O que tem influência é a nossa entrada no jogo, muito desligados e muito apáticos. Fomos uma equipa muito macia, a equipa joga bem, tem os processos muito assimilados, joga bem, é normal que consiga encontrar os espaços corretos e conseguiu ser melhor do que nós».