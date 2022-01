Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a duas bolas frente ao Sp. Braga:

«Ninguém está contente com o que aconteceu. Os jogadores estão desapontados. Com a exigência e vontade que temos seguramente vamos conseguir resolver estes infortúnios. No computo geral o resultado mais justo penso que seria o empate. O Braga entrou mais forte, entretanto há a expulsão e equilibrámos. Ajustámos ao intervalo, fizemos uma segunda parte fantástica, com oportunidades de golo e a não permitir transições. Ao dar a volta pressentimos que íamos ganhar o jogo, mas infelizmente houve aquele infortúnio. Temos que recuperar já para o próximo jogo, que é quinta-feira»

[Mesmo depois de sofrer o empate ainda ameaçou o terceiro...] «A nossa ambição é construir um jogo que nos permita ir a cada campo para ganhar. Obviamente que sabendo as dificuldades que existem. Após o 2-2 o jogo ficou partido e desorganizado, o Braga podia ter feito o golo, nós podíamos ter feito. As duas equipas tentaram a vitória».