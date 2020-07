Declarações de António Salvador, presidente do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo dos arsenalistas frente ao FC Porto, que vale ao Sp. Braga o terceiro lugar:

«Esta minha vinda aqui é para dar um agradecimento público a todos os profissionais do Sp. Braga. Esta época foi muito difícil, já vai para o 14.º mês. Teve uma série de problemas que encontrámos, desde logo na pré-época com a saída do treinador Abel. Foi com ele que preparámos esta época. Saiu não porque o Braga quisesse mas por circunstâncias que entendeu que seria o momento para sair.

Contratámos o Sá Pinto, que quero agradecer pela excelente carreira que fez na Liga Europa, em que bateu todos records. Infelizmente não correu tão bem no campeonato.

Entrou o Ruben Amorim, ao qual quero agradecer pela campanha na Taça da Liga e no campeonato. Infelizmente decidiu ir para outro clube, que se comprometeu a pagar a cláusula de rescisão e ainda não foi paga até hoje. Deixou-nos numa situação difícil, tivemos de recorrer a treinadores internos para acabar a época, não havia treinadores no mercado.

Veio a pandemia, o Custódio entendeu que não tinha condições e tivemos mais uma vez que recorrer internamente para acabar a época.

Parabéns a todos os profissionais, a todos os jogadores por este marco histórico do Braga, que venceu a Taça da Liga, ganhou cinco ou seis vezes seguidas aos três ditos grandes, conseguiu ficar em terceiro lugar, são uns verdadeiros campeões, eles e com toda a estrutura que os acompanha. Só com caráter foi possível aguentar todos os abalos que o clube teve esta época. A todos os treinadores, o meu muito obrigado, fizeram os possíveis para que esta seja uma época histórica com a conquista da Taça da Liga e do terceiro lugar. Tudo fizeram para que esse lugar não fosse nosso, a começar por nos vir buscar o Rúben Amorim, mas somos um clube forte e não nos deixámos derrotar. Uma palavra aos nossos sócios, que mesmo não estando presentes sei o quanto sofreram pelo nosso clube em casa. A partir da amanhã preparamos a nova época, que começamos no dia 13».