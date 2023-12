Roger Schmidt diz que o Benfica vai ter de estar ao melhor nível para bater o Sp. Braga. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os guerreiros, o treinador alemão afirmou que as águias estão num bom momento.

«Vamos jogar contra uma equipa muito boa, com bons jogadores, especialmente quando têm espaço. Vai ser um grande jogo e vamos ter de estar no nosso melhor. Vamos defrontar uma equipa experiente, com muita qualidade. Vamos ter de estar no nosso melhor. Temos estado melhor nas últimas semanas. Temos de fazer o nosso melhor taticamente, a defender, mostrar a nossa qualidade para ganhar os três pontos. Vai ser um grande jogo, que vai ser ganho pela melhor equipa. Vamos com um bom feeling a Braga».

Esta temporada, o Benfica ganhou todos os jogos grandes que já jogou. Schmidt acredita que os jogadores não precisam de uma motivação extra para este tipo de encontros e que o duelo com o Sp. Braga é importante, mas não decisivo.

«Não precisamos de uma motivação extra. Queremos ganhar sempre todos os jogos. São jogos difíceis, contra rivais diretos. Podemos ganhar pontos aos adversários, estamos focados, e a jornada 14 não é decisiva. Queremos melhorar a nossa posição, mas estamos em boa forma. Estamos confiantes, queremos fazer um bom jogo e ganhar.»