A FIGURA: Zalazar

Novidade no meio campo do Sp. Braga, o médio uruguaio teve a segunda oportunidade como titular, depois de ter jogado de início em Chaves, acabando preterido ao intervalo. Demonstrou capacidade para distribuir jogo e encontrar espaços com o jogo coletivo. É do seu pé direito que saem os dois passes de rutura que abrem caminho para os dois primeiros golos arsenalistas esta noite na pedreira. Indicou o caminho do triunfo.

O MOMENTO: expulsão de Seba Perez (31’)

O capitão axadrezado derrubou Pizzi no setor intermediário, contestou a falta e ainda mais o cartão amarelo mostrado por Soares Dias. Protestou, foi ao árbitro mostrar o seu desagrado e ao recuar ainda tocou no esférico, vendo a segunda cartolina amarela consecutiva. Com dois terços do encontro para disputar, o embate não mais foi o mesmo, com o Boavista reduzido a dez unidades.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

Bisou na partida, sendo um dos nomes do triunfo do Sp. Braga sobre o Boavista. Oportuno, por duas vezes apareceu no local certo à hora exata para finalizar e dar expressão ao triunfo da equipa de Artur Jorge.

Tiago Morais

Com as atenções centradas em Bozeník, foi o jovem de vinte anos a aproveitar o espaço para assinar alguns dos melhores momentos dos axadrezados. O lance do golo é exemplo disso mesmo.

Serdar

Rendeu José Fonte no eixo da defesa e mostrou a Artur Jorge que é um elemento a ter em conta para formar a dupla no eixo da defesa. Não comprometeu, saiu a jogar simples e com critério.

Onyemaechi

Prometeu ser uma das referências do jogo com as suas cavalgadas pelo corredor esquerdo. Até à meia hora de jogo aproveitou alguns momentos com espaço, sendo um dos principais prejudicados com a inferioridade numérica axadrezada.