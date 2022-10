A FIGURA: João Teixeira

Um operário no meio campo do Desp. Chaves, (mais um) juntamente com Guima e João Mendes, este com capacidade para estar nos momentos de definição. O capitão do Desportivo de Chaves faz a assistência para o golo de Héctor e é seu também o passe para o golo anulado a Abass. Destacou-se pela facilidade em ter a bola nos pés e pela facilidade na tomada de decisão. Ajudou a fazer com que os transmontanos se sentissem bem quando tinham a posse de bola. Atirou ao ferro num belo remate de fora da área já nos descontos.

O MOMENTO: golo de Héctor (2’)

A bola apenas precisou de rolar um minuto e meio para que se encontrasse o momento do jogo. Um golo a abrir dos flavienses definiu o jogo, dando o triunfo ao Desp. Chaves. Lance bem delineado, a bola passou rapidamente por vários elementos até João Teixeira cruzar de pé esquerdo junto à linha de fundo para Héctor desviar com sucesso. Toque subtil a bater Tiago Sá.

OUTROS DESTAQUES

Racic

Foi o motor do Sp. Braga, chamando a si a responsabilidade de unir setores numa equipa que pareceu desconexa. Esteve na manobra defensiva e apareceu no ataque, a ponto de visar a baliza de Paulo Vítor.

Héctor

O avançado espanhol não teve grandes oportunidades para se mostrar. Vestiu o fato de operário, foi muitas vezes o primeiro a iniciar as tarefas defensivas em terrenos adiantados. Mesmo assim resolveu o encontro com aquele que foi o quarto golo da temporada.

Abel Ruiz

Começou a época na sombra de Banza e Vitinha, mas tem ganho terreno. Marcou na Liga Europa e esta noite voltou a figurar no onze, sendo um dos mais inconformados. Acabou como avançado mais móvel e esteve bem nessas funções.

Abass

Colado à linha lateral, o ganês foi sempre uma seta nas movimentações ofensivas flavienses. Rápido com o esférico e a aparecer em zonas de potencial perigo, foi dos elementos mais perigoso do conjunto transmontano.