A FIGURA: Guima

O médio foi o jogador que juntou as peças da equipa do Desportivo de Chaves. Quase sempre bem no jogo posicional, apareceu no sítio certo, conferindo equilíbrio aos movimentos da equipa montada por Moreno. Nesse limbo, o luso-moçambicano foi útil quer a defender quer na manobra ofensiva, aparecendo diversas vezes em xonas ofensivas a dar critério ao jogo flaviense.



O MOMENTO: golo de Steven Vitória (64’)

Pontapé de canto movimentado do lado esquerdo do ataque do Desportivo de Chaves por Kelechi, colocando o esférico no coração da área. Demasiado mole no ataque à bola, a defensiva do Sp. Braga viu Steven Vitória ter mais ímpeto do que toda a gente a saltar para desviar para o fundo das redes. Matheus nada pôde fazer.

OUTROS DESTAQUES

Zalazar

Um dos principais elementos a procurar dinamizar o jogo do Sp. Braga. Foi da sua intensidade, contrariando a corrente, que os bracarenses conseguiram ganhar metros aos adversários, essencialmente na fase inicial do encontro.

Júnior Pius

Esteve no melhor e no pior. Reforço de inverno, o defesa cometeu alguns erros, mas foi também dos mais destemidos nos duelos. Não se limitou a defender, teve audácia para se lançar para o ataque.

Borja

Num embate em que a inspiração esteve alheada da pedreira, o lateral cumpriu no seu flanco. Integrou vários lances de ataque, fabricando o lance do golo do Sp. Braga. É dele que sai o cruzamento.

Hugo Souza

Fez uma série de defesas importantes na baliza do Desportivo de Chaves, acabando por ser preponderante para o ponto conquistado. Entre os postes esteve em vários lances a estancar o perigo.