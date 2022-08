A PSP de Braga informou nesta segunda-feira ter detido um adepto na Pedreira durante o jogo entre o Sp. Braga e o Sporting, da primeira jornada da Liga.

O homem de 33 anos foi detido depois de rebentar um petardo que feriu outros oito adeptos que se encontravam na zona das claques do Sp. Braga.

De acordo com a informação do Núcleo de Relações Públicas da PSP de Braga, o detido foi notificado para comparecer no Tribunal.

Os ferimentos provocados foram ligeiros e nenhum dos adeptos atingidos necessitou de ser transportados ao hospital.

