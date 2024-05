Declarações de Gonçalo Santos, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (4-3) frente ao Sp. Braga:

«Foi um excelente jogo de futebol, valeu cada cêntimo do bilhete. Foi um jogo com sete golos, muita incerteza no resultado, é destes jogos que precisamos, destas equipas a jogar para ganhar. Com o objetivo cumprido a equipa soltou-se e procurou ter bola. Fomos superiores em muitas alturas do jogo, fizemos um grande jogo é esta imagem do Casa Pia que queremos ver mais vezes».

«Fizemos alterações para tentar o 3-4, não tínhamos nada a perder. O Braga faz dois grandes golos fora da área, em transição. Faz parte. O Braga fez grandes golos, a definição e o detalhe destes remates é que faz com que o resultado seja favorável. Penso que fomos muitos momentos a equipa mais estável, mas é uma equipa grande, a lutar por outros objetivos, é isso que faz a diferença, o pormenor»

[Opção por Pablo Roberto no ataque] «Optamos por uma pressão diferente. Jogámos com o Nuno Moreira mais na frente, e o Pablo numa posição híbrida. Sabíamos da obrigação de o Braga ganhar, queríamos criar superioridade atrás do Horta e Zalazar, junto ao Moutinho, para atrair e sair para o ataque. A equipa sentiu-se confortável, são poucas as equipas que fazem três golos em Braga, o que demonstra a nossa qualidade».