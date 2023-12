Declarações de Vasco Seabra, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-1) frente ao Sp. Braga em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«Conseguimos atrair o Braga, em posse, e explorar o espaço entre linhas que andámos à procura. Foi um momento importante [golo de Guitane] para mostrar ao que vínhamos. Depois, de facto, estamos a jogar contra um adversário com muito talento, uma equipa recheada de qualidade, e a nossa equipa penso que se bateu muito bem. Sofremos o golo num momento em que estávamos a menos, o Marqués estava fora, fez uma tabela bem feita. A Primeira parte foi muito disputada, tivemos várias saídas com qualidade, e na segunda parte o Braga entrou muito forte, obrigou-nos a um desgaste grande. Não conseguimos explorar a última linha do Braga, que estava muito alta e muito agressiva. Acho que fizemos um jogo muito competente».

«Acredito que a equipa vai continuar a dar esses sinais, tem demonstrado o que quer com uma vontade muito grande e desejo de conquistar, toda a gente tem vontade de se dar ao jogo, hoje penso que nos batemos até ao último minuto, penso que fomos muito competitivos, são sinais que a equipa dá».

[Segunda parte sem ligação? O que faltou?] «O Braga também evoluiu naquilo eu foi a sua pressão. Procurámos ir variando para tentar impedir as marcações individuais, a marcação foi mais individualizada na segunda parte, o Braga apertou demasiado alto, o nosso quadrado do meio ficou muito apertado e não tivemos profundidade na largura».

[Rodrigo Gomes – emprestado – fez falta?] «Sentimos a falta de todos os jogadores com qualidade, é inegável. É um jogador com talento, com potencial, está a fazer uma boa época. Mas, o Wagner fez um bom jogo, é um menino dos nossos sub-23, ainda há pouco tempo estava na Liga Revelação e mostrou personalidade para jogar num estádio como o do Braga».