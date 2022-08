O Sporting de Braga goleou este domingo o Marítimo, por 5-0, em jogo da terceira jornada da Liga.

Vitinha (9m), Iuri Medeiros (42m), Banza (57m), Abel Ruiz (65m) e Rodrigo Gomes (88m) apontaram os golos do triunfo arsenalista. O camisola 7 dos minhotos estreou-se mesmo a marcar pela equipa A.

O Sp. Braga soma sete pontos e é segundo classificado do campeonato, à condição, com menos dois pontos do que o líder FC Porto. Já o Marítimo, continua à procura do primeiro ponto em 2022/23.

Veja o resumo da partida: