A FIGURA: Iuri Medeiros

Um golo e uma assistência na folha de serviço, a conferir ao extremo canhoto papel de destaque no triunfo arsenalista. Aproveitou a deixa de Beltrame no final da primeira parte, sendo oportuno para ampliar a vantagem do Sp. Braga num momento crucial do encontro. Fez a assistência, recheada de classe, para o terceiro da tarde com um passe em vólei com o pé esquerdo. Determinante no triunfo do Sp. Braga.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (42’)

Displicência de Beltrame junto à área insular numa fase em que o Marítimo se preparava para limpar um lance defensivo em que não estava verdadeiramente em aperto. O médio dá para trás isolando Iuri Medeiros, que com toda a calma enquadrou-se com a baliza e bateu Miguel Silva com um remate seco para fora do alcance do guarda-redes. O Sp. Braga era claramente superior e com este golo em cima do intervalo encaminhou o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

André Horta

Nunca se desligou da corrente, mantendo o foco em todos os momentos do jogo. Mesmo quando coletivamente parecia faltar algo ao Sp. Braga, o médio tentou organizar a equipa de forma a que a mesma funcionasse.

Cláudio Winck

Tentou puxar o Marítimo para a frente, essencialmente na segunda metade, fazendo-se notar com arrancadas pelo lado direito do ataque. Conseguiu vários desequilíbrios, faltando apenas melhorar no capítulo da definição.

Simon Banza

Quarto golo na presente edição da Liga, marcando nas três jornadas já disputadas. O avançado que no ano passado jogou no Famalicão ameaça ser um caso sério. Oportuno, apareceu nas costas da defesa e marcou à ponta de lança.

Álvaro Djaló

É sinónimo de assistência. Saiu do banco nos três jogos disputados até agora pelo Sp. Braga e arranjou sempre engenho para conseguir assistências. Esta tarde isolou Abel Ruiz para o quarto tento bracarense.