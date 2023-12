O Sp. Braga venceu o Estoril por 3-1 na Pedreira, em jogo da 12.ª jornada da Liga. Os minhotos chegam aos 26 pontos e ficam a apenas a dois dos três grandes, antes do Benfica e Sporting entrarem em campo.

O Estoril até marcou primeiro, por Rafik Guitane (24m), mas a equipa de Artur Jorge respondeu com autoridade e deu a volta ao marcador com golos de Ricardo Horta (31m) e Simon Banza (51m), antes de fechar o resultado, já em período de compensação, com um autogolo de Marcelo Carné, na sequência de um remate de Víctor Gómez.

