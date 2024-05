O Sporting de Braga recebeu e venceu o Casa Pia, por 4-3, este domingo, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa.

Os minhotos inauguraram o marcador por Álvaro Djaló (12m) e Yuki Soma empatou aos 35 minutos, para o 1-1 com que chegou o intervalo.

Na segunda parte, Leonardo Lelo completou a reviravolta, fazendo o 2-1 para o Casa Pia aos 51 minutos. Porém, o Sp. Braga reagiu da melhor forma, Abel Ruiz fez o 2-2 aos 60 minutos e Rodrigo Zalazar o 3-2 aos 64 minutos, com um golaço.

Quando as coisas pareciam compor-se para o Sp. Braga, Paulo Oliveira fez um autogolo para o 3-3 aos 72 minutos, Álvaro Djaló viu depois dois cartões amarelos em cerca de um minuto e foi expulso ao minuto 75. Porém, Abel Ruiz acabou por ser o herói do jogo, ao bisar para o 4-3 do Sp. Braga, aos 88 minutos, também com um belo remate de pé direito.

Na classificação, o Sp. Braga chega aos 65 pontos e mantém-se no 4.º lugar, a um ponto do FC Porto, 3.º com 66. Alarga a vantagem para o Vitória, 5.º classificado com 60 pontos e derrotado pelo Rio Ave nesta jornada. O Casa Pia, já com a manutenção garantida, é 11.º com 35 pontos.