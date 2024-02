O Sporting de Braga venceu na receção ao Moreirense, este domingo, por 1-0, na 20.ª jornada da Liga.

Abel Ruiz, aos oito minutos, marcou o único golo do jogo.

O Sp. Braga volta ao quarto lugar, com 40 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães (quinto) e menos cinco do que o FC Porto (terceiro). O Moreirense é sexto classificado, com 32 pontos.

O resumo do jogo: