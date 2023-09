O Sp. Braga venceu esta noite o Estrela da Amadora, por 4-2, no jogo que abriu a jornada sete da Liga.

Os bracarenses estiveram a vencer por 3-0, mas deixaram que o Estrela reentrasse no jogo, com dois golos no espaço de quatro minutos. No entanto, Ricardo Horta selou o triunfo nos descontos.

Ora veja o resumo: