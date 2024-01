Vítor Carvalho, jogador do Sporting de Braga, em declarações na flash interview à SportTv, após o empate (1-1) no dérbi com o Vitória de Guimarães, na 16.ª jornada da Liga:

«[Frustrados por não conquistarem os três pontos?] Com certeza. Frustração de não termos conseguido os três pontos. Estivemos melhor durante os 90 minutos, tivemos a infelicidade de sofrer um golo no último minuto do jogo. O futebol é isto.»

«[Que sensações foi tendo ao longo do jogo?] Tentámos ajustar um pouco conforme a marcação deles, que mudou durante o jogo. Começaram a pressionar com três, depois pressionaram com dois, porque estávamos com bom volume de jogo e a construir. O mister quis ajustar isso, para mudar um pouco a construção e continuarmos a ter bola.»

«[Golo] Feliz por ter marcado o meu primeiro golo com a camisola do Sp. Braga. Estou contente por este momento, mas estaria muito mais feliz se tivéssemos vencido. Trocava o golo pelos três pontos.»