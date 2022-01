Está confirmado o regresso de Galeno ao FC Porto. O extremo oriundo do Sp. Braga já assinou contrato com os dragões, que vão pagar nove milhões de euros por metade do seu passe, como o Maisfutebol explicou.



Recorde-se que o brasileiro, aposta do clube portista para substituir Luis Díaz, rumou aos minhotos no arranque da época 2019/20. O emblema bracarense pagou três milhões e meio pela contratação do avançado e blindou-o com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.



Mais recentemente, Galeno prolongou o vínculo ao Sp. Braga até 2026 - claúsula de 25 milhões de euros. O avançado disputou 105 jogos e marcou 24 golos pelo Sp. Braga.



