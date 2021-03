Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 1-0 frente ao Vitória, em jogo da 24.ª jornada da Liga:



«As sensações são boas. Fizemos um bom jogo mesmo sem criar muitas oportunidades. Chegámos à frente com mais facilidade, o Dani deu-nos isso e fez um excelente jogo enquanto esteve fresco. Eles tiveram duas oportunidades e poderiam criar-nos alguma ansiedade. Marcámos um golo, tiveram outro anulado. Estou muito satisfeito com eles, defendem bem e cada vez mais arranjam soluções para as equipas que defendem com bloco baixo.»



[Sobre os 11 golos sofridos]: «Faz parte. Penso que ainda somos o segundo melhor ataque. Agora é mais difícil fazermos golos. As equipas fecham-se bem. O Vitória teve dificuldades em pressionar alto. Conseguimos sempre fazer um golo e não sofrendo, estamos sempre mais perto de ganhar. Eles são muito solidários e compensam-se muito durante o jogo.»



[É possível perder dez pontos até final]: «É claramente possível perder dez pontos até final. Temos de ganhar os nossos jogos e de não dar motivação aos adversários. Quando tivermos de perder pontos que sejam os adversários a tirar-nos. A equipa é solidária e trabalhadora. Pensamos jogo a jogo e é assim que vamos pensar até ao final. Acabar Liga sem derrotas? Objetivo é ganhar o próximo jogo. Se começarmos a pensar mais à frente, a equipa vai sentir mais ansiedade. Desejo que quem vai à seleção volte bem para prepararmos o Moreirense.»