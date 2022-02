Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após a vitória sobre o Estoril, para a 23.ª jornada da Liga (3-0):

[sobre Matheus Reis: transformou-o de patinho feio em jogador reconhecido pelos adeptos?] «Ele é que se transformou. Ele esteve muito tempo parado, esteve fora do plantel do Rio Ave, e demorou a entrar na nossa dinâmica. Adaptou-se bem, os colegas deram-lhe confiança. Sabemos a exigência do clube, não é fácil entrar, mas o Matheus entendeu isso e está muito diferente. Adaptou-se bem às posições que faz, e como central ganhou confiança, e agora consegue ser um lateral com o maior pendor ofensivo. Tem de continuar a trabalhar, pois acho que pode dar ainda mais.»

[sobre o “raspanete” para Matheus Reis, que viu amarelo ao ser substituído] «Saiu pelo lado errado, meti-me com ele. Não foi para queimar tempo, estava 3-0. Enganou-se no lado, não tomou atenção, e tem de se proteger, pois precisamos dos jogadores todos. Ele fica mais atrapalhado com a nossa conversa do que com o cartão, mas tem de haver maior sensibilidade, pois ele não estava a queimar tempo.»