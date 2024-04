Ruben Amorim diz que a vantagem de 2-1 na eliminatória das meias-finais da Taça de Portugal não mexe com a preparação do jogo. Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, o treinador do Sporting admitiu, sim, que a vantagem pode mexer com os jogadores durante o encontro.

«Obviamente que é uma vantagem. Temos um 2-1, estamos em vantagem, não quero que os jogadores pensem nisso, antes do jogo não pensamos, durante o jogo podemos sentir isso. Espero o Benfica da mesma forma que já esteve nestes jogos», começou por dizer.

Amorim deixou a receita para anular o Benfica, que tem em Rafa «um jogador determinante».

«Somos um clube grande, temos de perceber o momento do jogo. Temos tido muita dificuldade em defender em bloco baixo. Não podemos pressionar por pressionar. Temos de deixar os jogadores do Benfica longe da baliza. A grande mais-valia do Benfica é quando encostam os adversários, têm muita qualidade. O Rafa é um jogador determinante para o Benfica», disse.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting lembrou os últimos dérbis com o Benfica e afirmou que a sua equipa não treme nos grandes jogos.

«Acho que temos de fazer uma avaliação de jogo a jogo. No primeiro jogo, empatámos 2-2 na Luz, tivemos uma boa prestação. Não conseguimos vencer o Benfica em Alvalade. Não conseguimos vencer o Benfica campeão. Não trememos nada. Sofremos dois golos em poucos minutos na primeira volta. No jogo da Taça tivemos oportunidades para marcar mais golos e acabámos por sofrer um golo num grande cruzamento do Di Maria. Estamos avisados para isso. Só ganhámos um, mas também só perdemos um. Queremos melhorar esses aspetos. A equipa estava melhor, sofremos um golo, depois sofremos outro golo, que foi anulado. Estamos preparados para sermos melhor, não sentimos a pressão», afirmou ainda.

Por fim, Amorim diz que pensa «jogo a jogo», mas que o resultado do jogo desta terça-feira pode ter influência no dérbi de sábado para a Liga.

«É um jogo de cada vez. O primeiro jogo tem sempre influencia no segundo. Na parte mental, física, no dia seguinte. O principal é fazer o mesmo de sempre. São dois jogos muito importantes para toda a gente. Ajuda saber o que temos de fazer», concluiu.