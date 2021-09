Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o triunfo dos leões em casa, frente ao Marítimo.

«Quero realçar o espírito do público. Houve algo aqui que não é muito normal, depois de dois empates, a derrota com o Ajax por 5-1… Muito obrigado a eles, que souberam ter paciência com a equipa. O resultado é claramente justo, podíamos ter resolvido muito mais cedo, mas temos de realçar o espírito da equipa.»

[sobre as exibições de Palhinha e Porro]

«O Porro teve dificuldades em reentrar na equipa porque o Esgaio esteve sempre muito bem. O futebol tem estes momentos, e o espírito de todos é este. O Porro está muito forte ofensivamente, o Palhinha tanto ofensiva como defensivamente e ajudaram muito a equipa, como a equipa os ajudou.»

[equipa voltou a ter dificuldades em marcar, sentiu falta de Pedro Gonçalves?]

«Desta vez foi o Nuno [Santos] que teve ocasiões. Não saiu. Preocupa porque em jogos destes em que o Marítimo não fez nada. Sentimos falta dos golos, mas quando ganhamos voltamos a relaxar. Mas temos de fazer mais golos para dar mais sumo à exibição.

[sobre o jogo com o Dortmund para a Champions]

«Acima de tudo quero que os jogadores vão jogar. Aconteça o que acontecer a responsabilidade é do treinador porque eles dão tudo. O que quero é ir a jogo e jogar, que é o os jogadores precisam. Há jogadores que ainda sentem o embate, nomeadamente o Vinagre. Mas o Vinagre vai continuar, não digo que é em todos os jogos, mas ele vai ter tempo para crescer. Ele tem de saber que tem uma equipa técnica que percebe os momentos de cada um, as pancadas que levam e o tempo que precisam para recuperar. O que eles precisam é de jogar.»