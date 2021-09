Julio Velázquez, treinador do Marítimo, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Sporting, em Alvalade (1-0). Declarações na flash interview da SportTV:

«Neste momento, é um sentimento agridoce. É difícil analisar uma derrota no minuto 96, algo assim, da maneira que chega, com mais um penálti. Penso que fizemos um grande jogo na casa do campeão. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

Sobre o lance do penálti: «Um empate era ouro para nós, era sensacional. Eles estavam com tudo, com cruzamentos permanentes, era um lance que podia acontecer. Mas um empate teria sido maravilhoso.»



Treinador satisfeito com a equipa: «Foi um jogo muito disputado, cada um com as suas armas. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, fizemos muito. O trabalho do Marítimo foi extraordinário, um ponto seria ouro para nós. Dentro desta dinâmica e esta atitude, sabemos que podemos evoluir.»