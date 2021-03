André André, jogador do V. Guimarães, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-1), em Alvalade, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Vida difícil para o Vitória?]

- Acho que foi um jogo equilibrado. Na primeira parte o Sporting teve mais caudal ofensivo, mas também tivemos duas bolas nos ferros. Sabíamos que o Sporting ia meter muita gente por dentro, estava um bocado complicado, mas acho que foi equilibrado. Mesmo na segunda parte, acho que arriscámos mais, fizemos mais, ofensivamente estivemos melhor, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos.

[O Vitória fica a nove pontos do Paços. Ainda acreditam, que é possível lá chegar?]

- Sim, ainda há muitos pontos em disputa, temos de saber aquilo que fizemos menos bem e vamos acreditar até ao fim. Sabemos que não está fácil, mas vamos acreditar até ao fim.

[Explicação para este momento menos bom (uma vitória em nove jogos)?]

- Já disse isto uma vez, são momentos menos bons, há que saber lidar com eles. Não temos tido a sorte nos resultados, nas ocasiões, sofremos golos de forma fácil e não podemos permitir isso. Temos agora mais de uma semana para trabalhar já com o pensamento no Tondela.