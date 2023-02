Youseff Chermiti, autor do único golo do encontro, comentou desta forma o triunfo do Sporting frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (0-1). Declarações na flash interview da SportTV:

«É certamente um dia muito especial, já ansiava por isto há muito tempo. Depois de uma fase em que estive lesionado, é muito bom jogar e poder ajudar a equipa a tentar alcançar o nosso objetivo. Agora, estamos focados no jogo com o FC Porto.»

A exibição do Sporting: «Entrámos bem, nos primeiros minutos estivemos um pouco adormecidos, mas ao intervalo o mister ajudou-nos a perceber o que podíamos fazer melhor. Na segunda parte conseguimos chegar mais à área e obter o nosso objetivo.»

Os elogios de Ruben Amorim: «Representar o Sporting é sempre uma grande responsabilidade, estou também a representar todos os meus colegas da formação. Clássico? Agora só estou a pensar no próximo treino, mas claro que quero estar no onze no próximo jogo, é sempre esse o meu objetivo, é para isso que aqui estou.»