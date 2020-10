Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv após o triunfo por 3-1 sobre o Gil Vicente.

«A equipa acreditou até ao fim, mesmo estando difícil e com o adversário muito fechado. Durante parte do jogo fomos precipitados, mas a ambição manteve-se e jogadores perceberam que tínhamos de continuar a atacar e chegámos aos golos. Podíamos ter chegado mais cedo. A resiliência muitas vezes é o mais importante.»

[primeiros golos vieram do banco]

«O plantel oferece várias soluções. O onze começa a partida, mas os outros estão sempre disponíveis para ajudar.

Os jogadores acreditam muito no trabalho e estão muito envolvidos. Procuramos as melhores soluções sempre para estar no nosso melhor. Hoje nem sempre conseguimos estar no nosso melhor, mas valeram outras coisas que também são importantes para ganhar.»