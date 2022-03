Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 2-0 em Alvalade, numa partida da 25.ª jornada da Liga:



«Se na primeira parte as coisas correram em conformidade com o que era a nossa intenção, levámos o jogo para onde pretendíamos. Com o valor do Sporting, é difícil. Eles tiveram um golo anulado e uma outra situação, mas essas situações aconteceram mais por precipitação nossa com passes errados em zona baixa do que propriamente pelo que eles criaram. Tivemos uma oportunidade num lance de bola parada que o Adán defendeu. Aqui e ali fomos incomodando.



Ao intervalo o nulo era positivo e era importante aguentar o início da segunda parte. Numa bola parada, sabíamos que podia acontecer. O Slimani tinha marcação individual, mas não fomos capazes de o travar. Perder por um, dois ou três não nos dizia grande coisa e era importante ir à procura de levar alguma coisa. Com mais espaço e com a qualidade que o Sporting tem, criou mais oportunidades e sofremos mais. Saio satisfeito porque as equipas são muito diferentes, lutam por objetivos distintos. Mas trabalhámos e demonstrámos que temos personalidade. O Arouca procurou pontuar e tem de levantar a cabeça pelo que fizemos aqui. Temos mais nove jogos para trabalhar.



O sentimento de perda dentro da equipa que tenho é um sentimento que lhes dói. Se há coisa que a gente em Arouca e o nosso grupo têm, é ter ambição independentemente de ser o Sporting ou o Leça na Taça. Há ambição de não ter medo de perder. Os jogadores não podem ter medo de perder. Ficaram tristes, eu fiquei triste, mas temos mais nove jogos para dar uma resposta e para eles continuarem a acreditar que são capazes. Orgulhoso pelo que fizeram e têm vindo a fazer. Eles estão tristes porque querem ganhar, têm essa ambição e sede de ganhar.»