Islam Slimani, jogador do Sporting. em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Arouca, em Alvalade, numa partida da 25.ª jornada da Liga:



«A equipa fez um bom trabalho. Fizemos uma segunda parte muito boa e merecemos a vitória. O meu trabalho é marcar golos, mas o mais importante é o Sporting ganhar.



Parceria com Paulinho? O treinador é que escolhe se precisa do Slimani ou do Paulinho. Eu e o Paulinho somos dois avançados muito bons. Vamos pensar jogo a jogo. Jogamos para ganhar o próximo jogo, esta é a mentalidade da equipa.



O Sporting é um grande clube seja ou não o campeão. É um clube do qual gosto muito. Esta é a minha casa e é sempre bom voltar.»