Viktor Gyökeres, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-1 frente ao Gil Vicente, em jogo da 12.ª jornada da Liga:



«Jogámos bem no início, eu tive um golo anulado. Não sei o quão à justa foi. O Gil Vicente marcou de livre e foi na minha área, devia ter feito melhor. O Nuno marcou pouco depois. Foi importante marcar antes do intervalo. Sabíamos que íamos criar oportunidades na segunda parte. Marquei dois golos, mas devia ter feito mais. Conseguimos a vitória e isso foi o mais importante.»



[Sobre o apoio dos adeptos]: «É muito bom. Adoro jogar aqui, os adeptos são incríveis. Quero desfrutar. Fico agradecido pelo apoio.»



[O que é que o Sporting tem de fazer para continuar no topo da Liga]: «Há boas equipas na Liga, temos sempre de somar pontos. Há muitos jogos, temos de continuar assim ou talvez tenhamos de jogar melhor para manter o primeiro lugar. Não podemos baixar o nível agora.»