Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-1 em Alvalade diante do Sporting, no fecho da 12.ª jornada da Liga:



«Acho que fizemos uma boa primeira parte. Conseguimos fazer o que o mister nos pediu. Na segunda parte, no lance do golo... se o VAR chama o árbitro, é porque vê alguma coisa. É a segunda vez que somos prejudicados nesta situação. O VAR é uma coisa positiva, mas deve ser usado de forma positiva. Se o VAR chama o árbitro, é porque entende que é falta e deve ser marcada falta.»



[O que é que o Gil precisa de fazer para melhorar]: «Há momentos assim na época. Vamos continuar a trabalhar e dar a volta [a este momento]. Não é por este jogo. Fizemos um grande jogo. Acontece. Vamos fazer melhor.»