O Conselho de Arbitragem assume que houve um erro de avaliação da equipa de arbitragem no primeiro golo do Casa Pia-Sporting.

Paulinho deu vantagem à equipa leonina logo ao minuto 3, e o lance gerou dúvidas, mas a transmissão televisiva não mostrou as linhas virtuais de fora de jogo durante o encontro, algo que a Sport TV remeteu para a Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que essas imagens são enviadas da Cidade do Futebol.

Após o apito final surgiu a referida imagem, que mostra, com recurso às linhas virtuais de fora de jogo, que Paulinho está em posição irregular.

A equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida errou na avaliação inicial, e depois o vídeoárbitro também falhou.

O Conselho de Arbitragem contactou dirigentes de ambos os clubes, no final do encontro, a explicar a situação, e divulgou o seguinte comunicado, que refere que Hugo Miguel e Rui Soares, que formavam a equipa do vídeoárbitro, vão ser afastados por tempo indeterminado:

O Conselho de Arbitragem informa que no lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo.

Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por 9 centímetros.

O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado.