Sporting e Famalicão têm duelo agendado para as 20h30 deste domingo, no Estádio de Alvalade, em encontro referente à 30.ª jornada da Liga 2022/23.

SPORTING-FAMALICÃO AO MINUTO

A formação orientada por Ruben Amorim está a uma distância considerável do último lugar do pódio (a nove pontos do FC Porto e a dez do Sp. Braga, nesta altura), vindo de um moralizador triunfo em Guimarães.

St. Juste, Daniel Bragança, Jovane e Paulinho são baixas por lesão no Sporting.

O Famalicão entra em campo na 7.ª posição, esperando vencer para ultrapassar precisamente o Vitória de Guimarães e continuar a lutar por um lugar de acesso às competições europeias.

João Pedro Sousa não pode contar com os castigados Alexandre Penetra e Ivo Rodrigues. Puma Rodriguez e Theo Fonseca estão lesionados.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS