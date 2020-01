Jorge Sousa é o eleito do Conselho de Arbitragem para dirigir o Clássico deste domingo (17h30) entre Sporting e FC Porto, referente à 15.ª jornada da Liga.

Este será o terceiro jogo do FC Porto que apita esta época: esteve no triunfo dos dragões na Luz (0-2), em agosto, e dois meses depois no empate com o Marítimo, nos Barreiros (1-1). Pelo meio dirigiu o empate do Sporting com o Boavista, no Bessa (1-1).

Nuno Manso e Sérgio Jesus vão ser os assistentes do Clássico, com Vítor Ferreira como quarto árbitro.

O vídeoárbitro será Carlos Xistra, acompanhado por Jorge Cruz.

Nomeações para os jogos deste domingo:

P. Ferreira-Moreirense: Hélder Malheiro

Tondela-Gil Vicente: António Nobre

Rio Ave-Marítimo: Manuel Oliveira

Sporting-FC Porto: Jorge Sousa

Famalicão-V. Setúbal: Artur Soares Dias