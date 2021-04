Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Brega, após o triunfo (0-1) sobre o Sp. Braga:

«Foi um jogo muito complicado contra uma excelente equipa, soubemos sofrer, somos bons a defender num bloco mais baixo, até aos vinte minutos foi um jogo dividido, a partir dos vinte minutos não houve jogo: houve uma equipa a atacar e outra a defender e a tentar sair. Acabamos por fazer o golo, ganhámos e há que seguir em frente».

[Falta do líder no banco] «Este ano já estive outros três jogos de fora, com quatro expulsões. Deve ser um record, mas a equipa está bem, a equipa técnica sabe o que fazer, mesmo não sendo a mesma coisa. É mais uma vitória, podemos perder em casa com o Nacional já no próximo jogo e podemos ganhar em qualquer campo. Foi um jogo normal, a terceira vitória sobre o Sp. Braga este ano, tudo normal, podemos ganhar em qualquer campo mas podemos perder em qualquer campo, essencialmente nesta fase do campeonato».

[Erros individuais] «É possível que seja a fase da época, é compreensível. Sabíamos que ao apostar em muitos jovens ao mesmo tempo estas coisas podem acontecer. Temos de olhar para o outro lado. Realçar a tranquilidade dele [Gonçalo Inácio] a mais, de querer ter a bola. Sabemos que vão errar, mas vamos ganhar muito com eles».