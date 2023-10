Ruben Amorim foi eleito o treinador do mês de setembro, revelou a Liga esta quinta-feira.



No mês passado, o técnico conduziu o Sporting, líder do campeonato, a um empate (em Braga) e a três triunfos frente a Moreirense, Rio Ave e Farense.



Amorim recebeu 28,15 por cento dos votos dos outros treinadores da Liga e superou a concorrência do homólogo do Boavista, Petit (25,19 por cento), e do homólogo do Benfica, Roger Schmidt (15,56 por cento).