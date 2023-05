Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo por duas bolas a uma frente ao Vizela:

[O que precisa no plantel na próxima época?] «O plantel precisa de algumas características diferentes, mas também precisa de ter noção que para irmos comprar tem de acrescentar. Aqui ou ali houve coisas que fizemos que não foram tão acertadas. Olhamos para o Ugarte: a sair quem é que vamos buscar? Há que ter a noção que com pouco dinheiro não vamos buscar ninguém que preencha esse papel, temos de olhar para a formação. Se não for muito melhor do que o que temos cá temos de arriscar. É preciso ter calma».