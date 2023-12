Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview à SportTv 1, após a vitória em casa do Portimonense, por 2-1, na 15.ª jornada da Liga:

«[Vitória difícil, mas muito saborosa] Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Na primeira parte não tivemos grandes ocasiões, o portimonense tapou todos os espaços, jogámos num quarto de campo e torna-se difícil. Mas controlámos bem o jogo, houve um período na primeira parte em que partimos a equipa e estávamos a lançar os ataques com a equipa muito longa e perdíamos as segundas bolas, foi a única fase em que senti que o jogo não estava controlado. Mas é sempre difícil com uma equipa forte, alta, tínhamos dois avançados para tentar cruzar, mas os centrais e os laterais do Portimonense são muito altos. Foi uma estratégia contra a outra, mas ganhou a melhor equipa em campo. Sofremos duas transições com o jogo empatado e o Antonio [Adán] salvou-nos. Foi uma vitória justa, num jogo difícil, com duas estratégias diferentes.

«[O que disse aos jogadores ao intervalo?] Temos de olhar para a história dos jogos todos. Estamos a falar sempre uma primeira parte que não é conseguida e depois vem a segunda parte. Acho que uma equipa consegue tapar todos os buracos durante 45 minutos, talvez 60. Mas, depois, começa a chegar mais atrasada e os nossos jogadores conseguem fazer a diferença. Não acho que as primeiras partes não sejam conseguidas, mas um adversário mais fresco e mais compacto, com o desenrolar do jogo, vai abrindo, porque temos muita posse de bola e cansamos a equipa. Não mudou nada, apenas um bocadinho o posicionamento do Pote, que passou mais para a frente, a sobrecarregar um corredor. De resto, foi tudo igual, como aconteceu noutros jogos.

«[O que significa terminar o ano em primeiro lugar?] É sempre bom, porque ganhámos, mantemos o nosso lugar, mas não significa nada. É bom ganhar, queremos esta sensação de só pensar no nosso jogo para manter o nosso lugar. Uma noite difícil, mas saborosa.

«[Morita vai representar o Japão, mas diz que o coração fica no Sporting. Como vê estas ausências dos jogadores nas seleções?] Teremos de arranjar soluções. Há algum tempo que sabíamos disto, vamos fazer o nosso trabalho jogo a jogo, temos um plantel que vai ajudar os novos jogadores da equipa B se tiverem de vir. Pensar apenas num jogo e, depois, logo se vê.»