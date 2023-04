Sporting e Arouca empataram a um golo, em Alvalade, para a 28.ª jornada da Liga.

Antony deu vantagem ao Arouca ao minuto 39, pouco depois de Arruabarrena ter defendido um penálti de Pote.

Ao minuto 87 o jogador leonino voltou à marca de onze metros, no entanto, e estabeleceu a igualdade final.

Antes do apito final ainda se registou a expulsão de Ruben Amorim, e também de um adjunto do Arouca.

Com este resultado o Sporting fica com 58 pontos, a sete do Sporting de Braga, a nove do FC Porto e a 13 do líder Benfica.

O Arouca, quinto classificado, chega aos 45 pontos.