O Sporting recebe o Benfica no Estádio de Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da Liga, que está provisoriamente marcada, para 7 de abril, mas, antes disso, existe a real possibilidade dos dois rivais da Segunda Circular se cruzarem por mais três vezes. Neste cenário, teríamos quatro dérbis num curto espaço de pouco mais de setenta dias.

O sorteio da Taça de Portugal abriu caminho para a possibilidade dos dois clubes de Lisboa se cruzarem nas meias-finais. Caso o Benfica vença em Vizela e o Sporting passe em Leiria, nos quartos de final, ficam, desde logo, agendados mais dois dérbis.

Mas, ainda antes desta possibilidade, pode surgir uma outra, na final da Taça da Liga. Como se sabe, o Sporting vai defrontar o Sp. Braga (23 de janeiro), enquanto o Benfica mede forças com o Estoril (24 de janeiro) no play-off desta competição que se disputa no final do mês e, caso vençam os respetivos jogos, Sporting e Benfica vão discutir o título na final que está marcada para 27de janeiro.

A confirmar-se a final da Taça da Liga e as meias-finais da Taça de Portugal, juntando o jogo da Liga, teríamos quatro dérbis a jogarem-se em 72 dias, um no final de janeiro, outro no final de fevereiro e mais dois no início de abril.

Deixamos aqui um cenário com as possíveis datas dos dérbis (nesta altura está confirmado apenas o da Liga):

Final da Taça da Liga: 27 de janeiro*

Meia final da Taça de Portugal (1.ª mão): entre 27 e 29 de fevereiro*

Meia final da Taça de Portugal (2.ª mão): entre 2 e 4 de abril*

Liga (28.ª jornada): 7 de abril

*Por confirmar