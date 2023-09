O Sporting, com quatro futebolistas, domina a equipa ideal da 5.ª jornada da I Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo com as do Sofascore.

Diomande, Nuno Santos, Hjulmand e Gyökeres surgem como representantes dos leões, numa jornada em que a equipa treinada por Ruben Amorim venceu o Moreirense em Alvalade, por 3-0, com o costa-marfinense, o dinamarquês e o sueco a marcarem um golo cada.

O Boavista e o Benfica aparecem com dois jogadores cada, depois de uma ronda em que bateram, respetivamente, Desportivo de Chaves (4-1) e Vizela (2-1). Os axadrezados têm o guarda-redes João Gonçalves e o avançado Róbert Bozeník (marcou dois golos), enquanto o Benfica surge com Alexander Bah e Di María (marcou um golo em Vizela).

Há, ainda, mais três clubes representados com um jogador cada. O FC Porto tem Pepe, numa jornada em que os dragões venceram na visita ao Estrela (0-1), o Portimonense aparece com Carlinhos, autor dos dois golos da vitória em Guimarães (2-1) e o Gil Vicente com Félix Correia, autor de um golo na vitória por 5-3 ante o Estoril.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.