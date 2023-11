A FIGURA: Marcus Edwards

Edwards dribla um, dribla dois, dribla três e dispara, com a bola a acabar só no fundo das redes. Bastaria este golo “maradoniano”, que empatou o jogo aos 70m e deu o mote para a reviravolta leonina, para colocar o inglês como figura do jogo. Mas, apesar da “primeira parte fraquinha”, como diria Amorim no final do jogo, Edwards trouxe dos balneários momentos de uma sublime inspiração para o segundo tempo. O inglês encantou a espaços e levou a equipa às costas, correndo atrás do prejuízo, comandando a reviravolta no marcador: depois de um golaço para o empate, serviu na perfeição Paulinho para o 3-2.

O MOMENTO: Paulinho aos 79m, amor com amor se paga

Dois golos nascidos do génio de Edwards. Se no primeiro o inglês rompeu e encheu a vista, no segundo serviu com régua e esquadro Paulinho. O ponta de lança entrou aos 65m e não demorou muito a fazer, de cabeça, o golo da vitória. Uma reviravolta do Sporting a responder à do Estrela. Amor com amor se paga.

OUTROS DESTAQUES:

Daniel Bragança

Voltou a ser titular em jogos da Liga 85 dias depois da última vez, na primeira jornada, e voltou a marcar um golo para o campeonato 658 dias depois, ele que já não o fazia desde 16 de janeiro de 2022, num triunfo por 2-0 em Vizela. Só por isso, e não é pouco, merece este destaque.

Paulinho

Nem um quarto de hora foi preciso para o avançado minhoto provar, uma vez mais, que tem espírito matador. Paulinho entrou e faturou. Fez aos 79m o golo da vitória, numa altura em que o Sporting já arriscava tudo com Gyokeres também lá na frente a atrair as atenções da defensiva amadorense, libertando espaço para o 20 leonino.

Léo Jabá

A velocidade foi sempre um problema para a defesa do Sporting, e em particular para Coates. Logo na primeira parte, refira-se, isolou-se na cara de Adán, com tudo para marcar, mas o guarda-redes defendeu. Na segunda parte, aí sim, fez a diferença: primeiro ao provocar o penálti que ele próprio concretizou e depois ao assistir Kikas para o segundo golo do Estrela.