O Sporting venceu esta noite o Estrela da Amadora, por 3-2, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

Os leões adiantaram-se no marcador por Daniel Bragança, aos 33m, mas no início da segunda parte permitiram uma reação fortíssima dos visitantes: Léo Jabá empatou de penálti aos 50m, e Kikas virou o resultado seis minutos depois.

Aos 72m, Marcus Edwards numa grande jogada fez o empate com um golaço e Paulinho saltou do banco para aos 79m fazer o golo da vitória leonina.

Com este resultado, a equipa de Ruben Amorim salta para a liderança com 28 pontos, mais três do que o Benfica e mais seis do que o FC Porto.

Na próxima jornada, o Sporting defronta o Benfica na Luz.