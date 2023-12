O Sporting venceu esta noite o FC Porto, por 2-0, em Alvalade, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Gyokeres abriu o marcador, aos 11m, e assistiu Pote, que fez o segundo aos 60m.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Pepe, aos 51m.

Com este resultado, o Sporting passa a ser líder isolado da Liga, com 34 pontos, mais um do que o Benfica, que é segundo, e mais três do que o FC Porto, terceiro.