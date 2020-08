O Marítimo oficializou a contratação de Stanley Kanu.



Segundo informa o clube insular, o avançado de 21 anos chega depois de uma época no Vilar de Perdizes, clube que milita na divisão de honra da AF de Vila Real.



Kanu chegou a Portugal para representar Clube Caçadores das Taipas antes de rumar ao Vilar de Perdizes.



O Marítimo não divulgou a duração do vínculo do jogador.